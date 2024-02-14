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Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте

14 февраля 2024 12:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Лиман" и оперативно-стратегической группировки "Хортица". Глава государства назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.

Об этом президент сообщил в Telegram, в среду, 14 февраля.

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Зеленский отметил наступательные действия военных. По его словам, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады с начала полномасштабной войны храбро и результативно защищают Украину.

"Каждый день нашей борьбы — это выдержка и сила наших воинов, которые ежедневно, сдерживая атаки врага, борются за жизнь Украины", — говорится в сообщении.

Лидер Украины выразил благодарность защитникам и защитницам и поблагодарил их за крепость.

Шеврон 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады
Шеврон 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Солдаты 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Солдаты 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады
Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский создал должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. Ее возглавит экс-заместитель бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгений Мойсюк.

Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за самоотверженную работу ради Украины.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Украина
Хортица
военные
Лиман

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