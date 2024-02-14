Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Лиман" и оперативно-стратегической группировки "Хортица". Глава государства назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.

Об этом президент сообщил в Telegram, в среду, 14 февраля.

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Зеленский отметил наступательные действия военных. По его словам, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады с начала полномасштабной войны храбро и результативно защищают Украину.

"Каждый день нашей борьбы — это выдержка и сила наших воинов, которые ежедневно, сдерживая атаки врага, борются за жизнь Украины", — говорится в сообщении.

Лидер Украины выразил благодарность защитникам и защитницам и поблагодарил их за крепость.

Шеврон 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Солдаты 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один из военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский создал должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. Ее возглавит экс-заместитель бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгений Мойсюк.

Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за самоотверженную работу ради Украины.