Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Лиман" и оперативно-стратегической группировки "Хортица". Глава государства назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.
Об этом президент сообщил в Telegram, в среду, 14 февраля.
Украинские воины успешно защищают государство на фронте
Зеленский отметил наступательные действия военных. По его словам, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады с начала полномасштабной войны храбро и результативно защищают Украину.
"Каждый день нашей борьбы — это выдержка и сила наших воинов, которые ежедневно, сдерживая атаки врага, борются за жизнь Украины", — говорится в сообщении.
Лидер Украины выразил благодарность защитникам и защитницам и поблагодарил их за крепость.
Напомним, Владимир Зеленский создал должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. Ее возглавит экс-заместитель бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгений Мойсюк.
Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за самоотверженную работу ради Украины.
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