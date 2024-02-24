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Зеленський подякував партнерам за сприяння у збитті А-50 та інших російських літаків

24 лютого 2024 17:58
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Павло Зінченко
редактор
Зеленський подякував партнерам за сприяння у збитті А-50 та інших російських літаків
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни отримали можливість збивати російські літаки завдяки союзу нашої держави із західними партнерами. При цьому він особливо підкреслив, що іноземну зброю не використовують проти об'єктів на чужій території.

Таку заяву президент зробив під час пресконференції в суботу, 24 лютого.

Зеленський прокоментував збиття літака А-50

"Щодо А-50 та інших літаків наших ворогів — це результат у будь-якому випадку нашого союзу України та партнерів", — розповів Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Україна не використовує західну зброю для збиття об'єктів над територією РФ.

"Якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією, застосовуємо західну зброю. Якщо на інших напрямках — використовуємо українську зброю", — пояснив глава держави.

Він також додав, що Україна не має права і ніколи не використовуватиме зброю партнерів в інших регіонах, крім української тимчасово окупованої території.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зустрів у Гостомелі, що на Київщині, міжнародних політиків, які приїхали з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Під час візиту глава держави також нагородив та відзначив українських воїнів. 

Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Володимир Зеленський
війна
Україна
окупанти
літаки

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