Зеленский поблагодарил партнеров за содействие в сбитии А-50 и других российских самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины получили возможность сбивать российские самолеты благодаря союзу нашего государства с западными партнерами. При этом он подчеркнул, что иностранное оружие не используют против объектов на чужой территории.

Такое заявление президент сделал во время пресс-конференции в субботу, 24 февраля.

Зеленский прокомментировал уничтожение А-50

"О А-50 и других самолетах наших врагов — это результат, в любом случае, нашего союза Украины и партнеров", — рассказал Зеленский.

При этом президент отметил, что Украина не использует западное оружие для сбивания объектов над территорией РФ.

"Если этот самолет работает над временно оккупированной территорией, применяем западное оружие. Если по другим направлениям — используем украинское оружие", — пояснил глава государства.

Он также добавил, что Украина не имеет права и никогда не будет использовать оружие партнеров в других регионах, кроме украинской временно оккупированной территории.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретил в Гостомеле Киевской области международных политиков, приехавших по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. В ходе визита глава государства также наградил и отметил украинских воинов.

Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.