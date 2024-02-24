Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Зеленский поблагодарил партнеров за содействие в сбитии А-50 и других российских самолетов arrow

Зеленский поблагодарил партнеров за содействие в сбитии А-50 и других российских самолетов

24 февраля 2024 17:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поблагодарил партнеров за содействие в сбитии А-50 и других российских самолетов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины получили возможность сбивать российские самолеты благодаря союзу нашего государства с западными партнерами. При этом он подчеркнул, что иностранное оружие не используют против объектов на чужой территории.

Такое заявление президент сделал во время пресс-конференции в субботу, 24 февраля.

Зеленский прокомментировал уничтожение А-50

"О А-50 и других самолетах наших врагов — это результат, в любом случае, нашего союза Украины и партнеров", — рассказал Зеленский.

При этом президент отметил, что Украина не использует западное оружие для сбивания объектов над территорией РФ.

"Если этот самолет работает над временно оккупированной территорией, применяем западное оружие. Если по другим направлениям — используем украинское оружие", — пояснил глава государства.

Он также добавил, что Украина не имеет права и никогда не будет использовать оружие партнеров в других регионах, кроме украинской временно оккупированной территории.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретил в Гостомеле Киевской области международных политиков, приехавших по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. В ходе визита глава государства также наградил и отметил украинских воинов.

Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Владимир Зеленский
война
Украина
оккупанты
самолеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме