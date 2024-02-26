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Предотвратили попадание по авто — бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражеский дрон под Авдеевкой

26 февраля 2024 07:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Предотвратили попадание по авто — бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражеский дрон под Авдеевкой
Падение сбитого российского дрона. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Под Авдеевкой Донецкой области украинские воины первого механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады заметили, что за их авто с неба следит FPV-дрон. Военные предотвратили попадание беспилотника, открыв огонь по нему на ходу.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й штурмовой бригады в Telegram.

Уничтожение вражеского дрона под Авдеевкой

Двое украинских военных переезжали между позициями в Авдеевке. При этом они заметили в небе дрон РФ, ведущий военных. Вражеский БпЛА успешно ликвидирован благодаря быстрой реакции и попаданию воинов. В 3-й ОШБр поделились эксклюзивными кадрами с места события, на которых видно падение беспилотника захватчиков и первые эмоции военных.

"Бойцы переезжали между позициями в Авдеевке, когда заметили, как их авто с неба ведет вражеский дрон. Благодаря моментальной реакции и точному огню на ходу удалось ликвидировать FPV оккупантов, который собирался ликвидировать наших", — говорится в описании под видео.

Напомним, под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" также уничтожили вражеский дрон благодаря успешному сбросу гранат с беспилотников.

Также мы писали о том, что бойцы 23-й ОМБр уничтожили российского оккупанта на Авдеевском направлении. Для этого они использовали ударный дрон.

война
Украина
видео
Донецкая область
дроны
Авдеевка
штурмовая бригада

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