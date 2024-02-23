Залізні "янкі" — танкісти 47 ОМБр показали епічні кадри роботи Abrams на Донеччині

Танк Abrams M1 рухається однією з доріг на Донеччині. Фото: скриншот

У звільненні української землі від російських окупантів також беруть участь і танки, які ЗСУ отримали від дружніх країн-союзниць України. В боях з російською бронетехнікою також задіяно й такі бойові машини, як Abrams M1.

Епічні кадри роботи американських танків на Донеччині показали танкісти 47 окремої механізованої бригади ЗСУ у п'ятницю, 23 лютого.

Як американські танки працюють по росіянах

"Поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47 ОМБр вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули", — підписали відео українські танкісти.

На опублікованому відео видно, як американський танк виїжджає на вогневу позицію, завдає декілька залпів в режимі вогневого нальоту, після чого лишає позицію.

Влучання танків Abrams в задані російські цілі, вигляд з дрона-розвідника. Джерело: скриншот

Abrams M1 — що відомо

Український екіпаж танка Abraams M1. Джерело: Мілітарний

Відзначимо, що Abrams M1 — основний бойовий танк ЗC США, який стоїть на озброєнні країни з 1980 року. Він має потужну бойову живучість, внаслідок того, що весь боєкомплект танка знаходиться за межами вежі у спеціальному захищеному протикумулятивному відсіку. Також багатошарова прокатна броня робить танк одним з найживучіших у світі. На озброєнні ЗСУ знаходиться 31 машина, якими керують лише досвідчені екіпажі з реальним бойовим досвідом.

Нагадаємо, раніше миколаївські танкісти-морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали професійну роботу українського танка Т-64 "Булат" по живій силі росіян.

А артилеристи 71 ОЄБр показали успішну роботу гаубиць, внаслідок якої було знищено два середні російські танки Т-72.