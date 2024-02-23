Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области arrow

Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области

23 февраля 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области
Танк Abrams M1 движется по одной из дорог в Донецкой области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В освобождении украинской земли от российских оккупантов также принимают участие и танки, которые ВСУ получили от дружественных стран-союзниц Украины. В боях с российской бронетехникой также задействованы и такие боевые машины, как Abrams M1.

Эпические кадры работы американских танков в Донецкой области показали танкисты 47 отдельной механизированной бригады ВСУ в пятницу, 23 февраля.

Как американские танки работают по россиянам

"Пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 ОМБр уже больше месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", — подписали видео украинские танкисты.

На опубликованном видео видно, как американский танк выезжает на огневую позицию, наносит несколько залпов в режиме огневого налета, после чего оставляет позицию.

Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпические кадры работы танков Abrams в Донецкой области
Попадание танков Abrams в заданные российские цели, вид из дрона-разведчика. Источник: скриншот

Abrams M1 — что известно

Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпические кадры работы танков Abrams в Донецкой области
Украинский экипаж танка Abraams M1. Источник: Милитарный

Отметим, что Abrams M1 — основной боевой танк ВС США, стоящий на вооружении страны с 1980 года. Он обладает мощной боевой живучестью, потому что весь боекомплект танка находится за пределами башни в специальном защищенном противокумулятивном отсеке. Также многослойная прокатная броня делает танк одним из самых живущих в мире. На вооружении ВСУ находится 31 машина, которой управляют только опытные экипажи с реальным боевым опытом.

Напомним, ранее николаевские танкисты-морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского показали профессиональную работу украинского танка Т-64 "Булат" по живой силе россиян.

А артиллеристы 71 ОЕБр показали успешную работу гаубиц, в результате которой были уничтожены два средних российских танка Т-72.

российские войска
ВСУ
Украина
танки
Донецкая область
война в Украине
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме