Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области

Танк Abrams M1 движется по одной из дорог в Донецкой области. Фото: скриншот

В освобождении украинской земли от российских оккупантов также принимают участие и танки, которые ВСУ получили от дружественных стран-союзниц Украины. В боях с российской бронетехникой также задействованы и такие боевые машины, как Abrams M1.

Эпические кадры работы американских танков в Донецкой области показали танкисты 47 отдельной механизированной бригады ВСУ в пятницу, 23 февраля.

Как американские танки работают по россиянам

"Пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 ОМБр уже больше месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", — подписали видео украинские танкисты.

На опубликованном видео видно, как американский танк выезжает на огневую позицию, наносит несколько залпов в режиме огневого налета, после чего оставляет позицию.

Попадание танков Abrams в заданные российские цели, вид из дрона-разведчика. Источник: скриншот

Abrams M1 — что известно

Украинский экипаж танка Abraams M1. Источник: Милитарный

Отметим, что Abrams M1 — основной боевой танк ВС США, стоящий на вооружении страны с 1980 года. Он обладает мощной боевой живучестью, потому что весь боекомплект танка находится за пределами башни в специальном защищенном противокумулятивном отсеке. Также многослойная прокатная броня делает танк одним из самых живущих в мире. На вооружении ВСУ находится 31 машина, которой управляют только опытные экипажи с реальным боевым опытом.

Напомним, ранее николаевские танкисты-морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского показали профессиональную работу украинского танка Т-64 "Булат" по живой силе россиян.

А артиллеристы 71 ОЕБр показали успешную работу гаубиц, в результате которой были уничтожены два средних российских танка Т-72.