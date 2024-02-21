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Західні чиновники заявили, що РФ не вистачає власних боєприпасів для ведення війни

21 лютого 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Західні чиновники заявили, що РФ не вистачає власних боєприпасів для ведення війни
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російським окупантам не вистачає власного виробництва боєприпасів для ведення війни проти України. Однак диктатор Росії Володимир Путін не полишає надії підкорити країну. 

Про це заявили західні чиновники на умовах анонімності, передає Reuters, у середу, 21 лютого.

Боєприпаси російських окупантів

За словами чиновників, росіяни також борються з впливом санкцій. Вони зазначили, що нездатність країни отримати доступ до західних компонентів підриває її здатність виробляти нові системи і ремонтувати старі.

"Ми не віримо, що Росія має якийсь інший план, окрім як продовжувати воювати в очікуванні, що кількість російської живої сили і техніки врешті-решт дасть про себе знати", — сказав один з чиновників на умовах анонімності.

Однак західні чиновники заявили, що РФ страждає від проблем, оскільки обмеження сильно вдарили по військовому виробництву, викликаючи затримки і збільшуючи витрати, а це означає, що вона не може встигати за потребами війни.

Один з чиновників додав, що внутрішні можливості Росії з виробництва боєприпасів наразі недостатні для задоволення потреб війни.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України збили шість ворожих винищувачів. За рік РФ може виробляти не більше 20 одиниць таких літаків. 

Також Росія розгорнула на кордоні з Україною 48 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". При цьому, торік кількість розгорнутих ракет становила 46 пускових установок. 

росія
війна
володимир путін
росіяни
Україна
боєприпаси
окупанти

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