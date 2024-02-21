Росія розгорнула 48 комплексів "Іскандер" на кордоні з Україною — що відомо

Заряджання російського ОТРК "Іскандер". Фото: росЗМІ

Росія розгорнула на кордоні з Україною 48 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". При цьому, торік кількість розгорнутих ракет становила 46 пускових установок.

Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у середу, 21 лютого.

Росія розгорнула "Іскандери" на кордоні з Україною

Вадим Скібіцький. Джерело: "Інтерфакс-Україна"

За словами Скібіцького, керівництво РВСП Росії перекинуло до кордону ще два комплекси, оскільки більше дозволити собі росіяни не можуть через послаблення якості ВПК.

"Додалися ще дві пускові установки. Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", — каже він.

ОТРК "Іскандер" — що відомо

Комплекс "Іскандер" на базі РВ РФ в Курську. Джерело: росЗМІ

Відзначимо, що ракетний комплекс "Іскандер" з'явився у 2006 році, як заміна ракетним системам "Точка" та "Ока". Виробляються комплекси по сьогодення. Експлуатуються Росією (150 одиниць), Білоруссю (чотири одиниці), Вірменією (чотири одиниці) та Алжиром (12 одиниць).

Ракети можуть нести як касетні й ударно-проникневі боєголовки, так і тактичну ядерну боєголовку, потужністю у 50 кілотонн.

Дальність польоту ракети — до 500 км, максимальна швидкість — 2100 м/с.

Нагадаємо, в Ірані могли цілком таємно передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км.

Водночас Росія розпочала використання нової крилатої авіаракети Х-69, яка була побудована на базі Х-59 "Ґедзь". Таку ракету несуть багатоцільові важкі винищувачі Су-35, тоді як заявлені винищувачі п'ятого покоління, Су-57, так і не з'явилися в Україні.