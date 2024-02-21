Западные чиновники заявили, что РФ не хватает своих боеприпасов для ведения войны

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российским оккупантам не хватает собственного производства боеприпасов для войны против Украины. Однако диктатор России Владимир Путин не оставляет надежды покорить страну.

Об этом заявили западные чиновники на условиях анонимности, передает Reuters в среду, 21 февраля.

Боеприпасы российских оккупантов

По словам чиновников, россияне также борются с влиянием санкций. Они отметили, что неспособность страны получить доступ к западным компонентам подрывает ее способность производить новые системы и ремонтировать старые.

"Мы не верим, что Россия имеет какой-то другой план, кроме как продолжать воевать в ожидании, что количество российской живой силы и техники в конце концов даст о себе знать", — сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Однако западные чиновники заявили, что РФ страдает от проблем, поскольку ограничения сильно ударили по военному производству, вызывая задержки и увеличивая расходы, а это значит, что она не может успевать по нуждам войны.

Один из чиновников добавил, что внутренние возможности России по производству боеприпасов пока недостаточны для удовлетворения потребностей войны.

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины сбили шесть вражеских истребителей. В год РФ может производить не более 20 единиц таких самолетов.

Также Россия развернула на границе с Украиной 48 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". При этом в прошлом году количество развернутых ракет составляло 46 пусковых установок.