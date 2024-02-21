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Іран передав Росії сотні ракет "Зульфікар" — що це за зброя

21 лютого 2024 18:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Іран передав Росії сотні ракет "Зульфікар" — що це за зброя
Офіцери Корпусу вартових ісламської революції з ракетною установкою "Зульфікар". Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Ірані могли передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км. Ракети могли бути передані цілком таємно.

Про це повідомляє агенція Reuters у середу, 21 лютого. 

Іран міг надати Росії ракети

За даними джерел агенції в Ірані, уряд президента Ірану Ібраїма Раїсі схвалив постачання ракет на початку поточного року. Постачання могли стартувати у перші числа січня після того, як торік підписано відповідний договір під час російсько-іранських зустрічей у Тегерані та Москві та головами силових відомств.

Іран передав Росії сотні ракет "Зульфікар" — що це за зброя
Зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу та голови КВІР Хусейна Саламі у Тегерані. Джерело: росЗМІ

У військовому керівництві Ірану на правах анонімності уточнили виданню, що Москва вже отримала чотири партії ракет "Зульфікар" Найближчого тижня буде відправлено нову. Урядовці додали, що частину ракет відправили Каспійським морем, а іншу частину — літаком.

"Будуть і інші поставки. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, до якої ми забажаємо", — добавили чиновники.

Водночас американський урядовець заявив виданню, що у Вашингтона є свідчення активного просування переговорів між та Тегераном, але не підтвердив ознаки військової допомоги Росії від Ірану.

Ракети "Зульфікар" — що відомо

Іран передав Росії сотні ракет "Зульфікар" — що це за зброя
Пускова установка комплексу "Зульфікар". Джерело: Мілітарний

Відзначимо, що "Зульфікар" — більш потужна модель балістичної ракети "Фатех-110", і водночас — наймолодша. Вона з'явилася у 2017 році, і перебуває на озброєнні лише Корпусу вартових ісламської революції. Назва походить під легендарного меча Зульфікара, який належав пророку Мухаммеду. 

"Зульфікар" здатен атакувати цілі на відстані до 700 км. Головна відмінність — електрооптична система з відеокамерою, встановлена у носовій частині. Вона дозволяє оператору керувати польотом ракети до моменту враження цілі. За неофіційними даними, аятола Алі Хаменеї схвалив передачу декількох комплексів бойовикам "Хезболли".

Нагадаємо, в американському інституті вивчення війни з'ясували, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників Shahed-136. 

А експрезидент США Дональд Трамп заявив, що коли в Ірані отримають протягом 60 днів ядерну зброю, то уряд Алі Хаменеї та Ібраїма Раїсі "диктуватиме свої умови Вашингтону".

Іран
зброя
світ
ракети
Росія

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