За рік в армії РФ удесятеро збільшилась кількість дезертирів, — дослідження

Російські окупанти. Ілюстративне фото: Reuters

Протягом року кількість російських військових, які хочуть дезертирувати з армії РФ, збільшилась в десять разів. Таке порівняння було проведено, використовуючи дані за кількістю звернень у січні 2023 та 2024 років.

Про це йдеться в дослідженні проєкту "Идите лесом!", який допомагає росіянам уникнути участі у війні проти України.

Що показали результати дослідження

Відомо, що в січні 2023 року до проєкту звернулося лише 28 російських військовослужбовців, які хотіли стати дезертирами, вже в січні 2024 року ця кількість зросла до 284 солдатів ворожої армії.

Збільшення кількості російських дезертирів за рік. Фото: Telegram "Идите лесом!"

В проєкті додають, що 36% звернень, які були отримані в минулому місяці, пов'язані з дезертирством. Серед них 30% подали мобілізовані росіяни, 50% контрактники, які вже потрапили на фронт після повномасштабної війни, 10% — підписали контракт до 24 лютого 2022 року. Останні 10% — це інші категорії мобілізованих.

"Вочевидь, на зростання кількості дезертирів впливає також те, що з моменту оголошення мобілізації минуло майже півтора року, у військах немає жодної ротації, і багато хто, ні на що не сподіваючись, обирає дезертирувати", — зауважили у дослідженні.

Скриншот допису з Telegram "Идите лесом!"

Скриншот допису з Telegram "Идите лесом!"

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, як командування армії РФ карає своїх солдатів за дезертирство.

Також український прикордонник розповів, як російський загарбник заблукав в Авдіївці. За його словами, окупант йшов по флангу та зайшов у двір будинку, де знаходилися українські воїни.