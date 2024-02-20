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За рік в армії РФ удесятеро збільшилась кількість дезертирів, — дослідження

20 лютого 2024 00:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
За рік в армії РФ удесятеро збільшилась кількість дезертирів, — дослідження
Російські окупанти. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом року кількість російських військових, які хочуть дезертирувати з армії РФ, збільшилась в десять разів. Таке порівняння було проведено, використовуючи дані за кількістю звернень у січні 2023 та 2024 років.

Про це йдеться в дослідженні проєкту "Идите лесом!", який допомагає росіянам уникнути участі у війні проти України.

Що показали результати дослідження

Відомо, що в січні 2023 року до проєкту звернулося лише 28 російських військовослужбовців, які хотіли стати дезертирами, вже в січні 2024 року ця кількість зросла до 284 солдатів ворожої армії. 

збільшення кількості російських дезертирів
Збільшення кількості російських дезертирів за рік. Фото: Telegram "Идите лесом!"

В проєкті додають, що 36% звернень, які були отримані в минулому місяці, пов'язані з дезертирством. Серед них 30% подали мобілізовані росіяни, 50% контрактники, які вже потрапили на фронт після повномасштабної війни, 10% — підписали контракт до 24 лютого 2022 року. Останні 10% — це інші категорії мобілізованих. 

"Вочевидь, на зростання кількості дезертирів впливає також те, що з моменту оголошення мобілізації минуло майже півтора року, у військах немає жодної ротації, і багато хто, ні на що не сподіваючись, обирає дезертирувати", — зауважили у дослідженні. 

збільшення кількості російських дезертирів
Скриншот допису з Telegram "Идите лесом!"
збільшення кількості російських дезертирів
Скриншот допису з Telegram "Идите лесом!"

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, як командування армії РФ карає своїх солдатів за дезертирство

Також український прикордонник розповів, як російський загарбник заблукав в Авдіївці. За його словами, окупант йшов по флангу та зайшов у двір будинку, де знаходилися українські воїни. 

ЗСУ
армія
окупанти
дослідження
війна в Україні
дезертир
Росія

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