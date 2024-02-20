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За год в армии РФ в десять раз увеличилось количество дезертиров, — исследование

20 февраля 2024 00:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
За год в армии РФ в десять раз увеличилось количество дезертиров, — исследование
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В течение года количество российских военных, которые хотят дезертировать из армии РФ увеличилось в десять раз. Такое сравнение было проведено, используя данные по количеству обращений в январе 2023 и 2024 годов.

Об этом говорится в исследовании проекта "Идите лесом!", который помогает россиянам избежать участия в войне против Украины

Что показали результаты исследования

Известно, что в январе 2023 года к проекту обратилось только 28 российских военнослужащих, которые желали стать дезертирами, уже в январе 2024 года это количество возросло до 284 солдат вражеской армии.

увеличение количества российских дезертиров
Увеличение количества российских дезертиров за год. Фото: Telegram "Идите лесом!"

В проекте добавляют, что 36% обращений, полученных в прошлом месяце, связаны с дезертирством. Среди них 30% подали мобилизованные россияне, 50% контрактники, уже попавшие на фронт после полномасштабной войны, 10% подписали контракт до 24 февраля 2022 года. Последние 10% — это другие категории мобилизованных.

"Очевидно, на рост количества дезертиров влияет также то, что с момента объявления мобилизации прошло почти полтора года, в войсках нет никакой ротации, и многие, ни на что не надеясь, выбирают дезертировать , — отметили в исследовании.

увеличение количества российских дезертиров
Скриншот сообщения из Telegram "Идите лесом!"
увеличение количества российских дезертиров
Скриншот сообщения из Telegram "Идите лесом!"

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как командование армии РФ наказывает своих солдат за дезертирство.

Также украинский пограничник рассказал, как российский захватчик заблудился в Авдеевке. По его словам, оккупант шел по флангу и зашел во двор дома, где находились украинские воины.

ВСУ
армия
оккупанты
исследование
война в Украине
дезертир
Россия

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