Український прикордонник розповів, як окупант заблукав в Авдіївці

Український прикордонник із позивним "Хаскі". Фото: скриншот з відео

Український прикордонник із позивним "Хаскі" розповів, як російський окупант заблукав в Авдіївці Донецької області. Ворог пройшов по флангу та зайшов у двір будинку, в якому перебували українські захисники.

Відео з розповіддю прикордонника опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у понеділок, 19 лютого.

Блудний окупант в Авдіївці

Російський загарбник кричав:

"Білий, Білий, я заблукав".

"Хаскі" каже, що окупант стояв в 2-3 метрах від українців. Захисники відкрили вогонь по загарбнику. Ворога було поранено, однак він ще відкидувався гранатами.

"Ми ліквідували його. Після чого помітили ліхтарики з іншого боку будівлі, це була група, яка обходила нас з іншого боку. Після чого відкрили вогонь по них, було поранено нашого побратима", — розповів прикордонник.

За його словами, пораненого військового евакуювали. Наразі його життю нічого не загрожує.

Після зіткнення з противником українці змушені були відкотитися назад через те, що російський танк знищив дах будинку.

"Відкотилися назад, після чого здійснили кругову оборону і здійснювали оборону даної будівлі", — додав "Хаскі".

Нагадаємо, "Хаскі" розповів про тяжкі бої за Авдіївку, колосальні втрати окупантів та перестрілки на дистанції 10 метрів. За словами військовослужбовця, у росіян тактика ведення бою є дуже примітивною.

Також під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.