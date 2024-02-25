Ворог намагався двічі штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває вже 732 доба повномасшабної війни РФ проти України. Росія й надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, обстрілюючи мирні міста з різних видів озброєнь. Крім того, на Херсонському напрямку росіяни здійснили два безуспішних штурми позицій українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу в неділю, 25 лютого.

Удари окупантів по Україні

За минулу добу ворог завдав дев'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, 119 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури", — додали у повідомленні.

Цієї ночі армія РФ атакувала Україну "шахедами". Наразі дані щодо ворожого обстрілу уточнюються.

Удари ЗСУ по загарбниках

За минулу добу українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу армії РФ. Крім того, українські захисники знищили дві ракети X-31 та чотири розвідувальні дрони.

Український військовий. Фото: 115 окрема бригада Сил ТрО ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника", — зазначили в Генштабі.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 російських атак в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати армію РФ в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Там противник 39 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили п'ять атак РФ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", — йдеться у зведенні Генштабу.

Втрати російської армії

За минулу добу українські військові знищили 810 російських окупантів. Також ворог втратив ще вісім танків, 16 бронемашин, 29 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Загальні бойові втрати ворога такі:

особового складу — близько 409 820 (+810) осіб,

танків — 6542 (+8) одиниці,

бойових броньованих машин — 12 441 (+16) одиниця,

артилерійських систем — 9 981 (+29) одиниця,

РСЗВ — 999 (+0) одиниць,

засоби ППО — 684 (+0) одиниці,

літаків — 340 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 681 (+22) одиниця,

крилатих ракет — 1907 (+2) одиниць,

кораблів/катерів — 25 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 011 (+23) одиниць,

спеціальної техніки — 1 578 (+2) одиниць.

Втрати окупаційної армії станом на 25 лютого. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше військовий третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Берсерк" показав кадри найзапеклішого бою за Авдіївку Донецької області.

Також ми писали, що ситуація на східному фланзі фронту у Запорізькій області залишається напруженою. Новини.LIVE показали, як українські захисники протистоять ворогу на цьому напрямку.