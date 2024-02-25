Враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, — Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Идут уже 732 сутки полномасшабной войны РФ против Украины. Россия продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, обстреливая мирные города из разных видов вооружений. Кроме того, на Херсонском направлении россияне совершили два безуспешных штурма позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в воскресенье, 25 февраля.

Удары оккупантов по Украине

За минувшие сутки враг нанес девять ракетных и 77 авиационных ударов, 119 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", — добавили в сообщении.

Этой ночью армия РФ атаковала Украину "шахедами". В настоящее время данные о вражеских обстрелах уточняются.

Удары ВСУ по захватчикам

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава армии РФ. Кроме того, украинские защитники уничтожили две ракеты X-31 и четыре разведывательных дрона.

Украинский военный. Фото: 115 отдельная бригада Сил ТрО ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника", — отметили в Генштабе.

Ситуация на фронте

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 российских атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать армию РФ в районе Новомихайловки Донецкой области. Там противник 39 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили пять атак РФ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", — говорится в сводке Генштаба.

Потери российской армии

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 810 российских оккупантов. Также враг потерял еще восемь танков, 16 бронемашин, 29 артиллерийских систем и другую военную технику.

Общие боевые потери врага таковы:

личного состава — около 409 820 (+810) человек;

танков — 6 542 (+8) единицы;

боевых бронированных машин — 12 441 (+16) единица;

артиллерийских систем — 9 981 (+29) единица;

РСЗО — 999 (+0) единиц;

средств ПВО — 684 (+0) единицы;

самолетов — 340 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 681 (+22) единица;

крылатых ракет — 1 907 (+2) единиц;

кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;

подлодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 011 (+23) единиц;

специальной техники — 1 578 (+2) единиц.

Потери оккупационной армии по состоянию на 25 февраля. Фото: Генштаб

Напомним, ранее военный третьей отдельной штурмовой бригады на псевдо "Берсерк" показал кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку Донецкой области.

Также мы писали, что ситуация на восточном фланге фронта в Запорожской области остается напряженной. Новини.LIVE показали, как украинские защитники противостоят врагу на этом направлении.