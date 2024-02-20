Воєнні злочини Росії — Зеленський звернувся до Гельсінської комісії США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 лютого, звернувся до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: Уроки Нюрнберга". За його словами, таке засідання відбулося в аудиторії № 600, де проходило слухання про притягнення до відповідальності нацистських злочинців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Про що Зеленський сказав під час свого звернення

Глава держави подякував всім, хто організував таке важливе слухання, аби притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

"Жодна війна не може бути по-справжньому завершена без притягнення до відповідальності тих головорізів, які розпалювали цю війну, вбивали й катували, депортували дітей і дорослих і які намагалися жорстоко загасити полум'я свободи та спротиву на окупованих територіях", — наголосив Зеленський.

Притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини в Україні

Президент зазначив, що вже немає такого злочину проти людського життя, який би не скоїла Росія.

"Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території. Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей", — сказав глава держави.

За його словами, Україна має список імен майже 20 тисяч дітей, яких депортувала Росія. Проте він зауважив, що в реальності могло бути депортовано сотні тисяч українських дітей.

"Дітей, яких Росія відмовляється повертати до рідних і на батьківщину. Дітей, яких вчать ненавидіти свободу. І ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав", — додав Зеленський.

Він звернувся до учасників слухання та наголосив, що "путінську державу" мають засудити так само, як і нацизм.

"Він (Путін. — Ред.) сам ставить себе в один ряд із Гітлером, виправдовуючи його за Другу світову. Він намагається зіштовхнути весь вільний світ у такі ж страждання, які він приніс Україні та українцям. Різні народи об’єдналися, щоб допомогти зупинити агресію Росії. І я дякую кожному народові, кожному лідеру, усім політичним діячам світу, які допомагають захищати Україну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що їхнім правоохоронцям вдалося зібрати понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні. Німецькі слідчі опитали понад 160 свідків.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни РФ в Україну російські окупанти вбили 523 дитини. Ще 1 218 дітей було поранено, проте така інформація є неостаточною.