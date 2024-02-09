Воєнні злочини Росії — скільки дітей вбили окупанти в Україні

Дитячі іграшки біля зруйнованого будинку. Фото ілюстративне: hronikers

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вбила 523 дітей. Ще 1218 дітей зазнали поранень. Ці дані не остаточні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Росіяни вбили сотні дітей

"Більше ніж 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 9 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що це не остаточні дані. Триває робота з встановлення кількості загиблих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 509, Харківській — 328, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.