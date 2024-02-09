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Воєнні злочини Росії — скільки дітей вбили окупанти в Україні

9 лютого 2024 12:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Воєнні злочини Росії — скільки дітей вбили окупанти в Україні
Дитячі іграшки біля зруйнованого будинку. Фото ілюстративне: hronikers
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вбила 523 дітей. Ще 1218 дітей зазнали поранень. Ці дані не остаточні. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора п'ятницю, 9 лютого.

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"Більше ніж 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 9 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що це не остаточні дані. Триває робота з встановлення кількості загиблих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 509, Харківській — 328, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

Раніше ми повідомляли, що комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини закликав Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Від загарбників вимагають повернути дітей у сім’ї. 

Нагадуємо, що російські загарбники планують на тимчасово окупованих територіях використовувати дітей для війни проти України. Для цього на уроках їх навчатимуть збирати безпілотники.

війна
діти
ООН
Україна
окупанти
військові злочини

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