Военные преступления России — Зеленский обратился к Хельсинкской комиссии США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 февраля, обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: Уроки Нюрнберга". По его словам, такое заседание состоялось в аудитории №600, где проходило слушание о привлечении к ответственности нацистских преступников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

О чем Зеленский сказал во время своего обращения

Глава государства поблагодарил всех, кто организовал столь важное слушание, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников.

"Ни одна война не может быть по-настоящему завершена без привлечения к ответственности тех головорезов, которые разжигали эту войну, убивали и пытали, депортировали детей и взрослых и пытались жестоко погасить пламя свободы и сопротивления на оккупированных территориях", — подчеркнул Зеленский.

Привлечение России к ответственности за совершенные преступления в Украине

Президент отметил, что уже нет такого преступления против человеческой жизни, которое бы не совершила Россия.

"Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Каждый в мире по крайней мере слышал о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором по оккупированной территории. Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной и депортацией украинских детей", — сказал глава государства.

По его словам, в Украины есть список имен почти 20 тысяч детей, которых депортировала Россия. Однако он отметил, что в реальности могли быть депортированы сотни тысяч украинских детей.

"Детей, которых Россия отказывается возвращать к родным и на родину. Детей, которых учат ненавидеть свободу. И мы также не должны забывать о миллионах украинцев, которые выживают под российской оккупацией, лишены даже элементарных человеческих прав", — добавил Зеленский.

Он обратился к участникам слушания и подчеркнул, что "путинское государство" должно быть осуждено так же, как и нацизм.

"Он (Путин. — Ред.) сам ставит себя в один ряд с Гитлером, оправдывая его за Вторую мировую. Он пытается столкнуть весь свободный мир в такие же страдания, которые он принес Украине и украинцам. Разные народы объединились, чтобы помочь остановить агрессию России. И я благодарю каждого народа, каждого лидера, всех политических деятелей мира, которые помогают защищать Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, в Германии заявили, что их правоохранителям удалось собрать более 500 свидетельств о военных преступлениях РФ в Украине. Немецкие следователи опросили более 160 свидетелей.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине российские оккупанты убили 523 ребенка. Еще 1218 детей были ранены, однако такая информация является неокончательной.