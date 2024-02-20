Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Военные преступления России — Зеленский обратился к Хельсинкской комиссии США arrow

Военные преступления России — Зеленский обратился к Хельсинкской комиссии США

20 февраля 2024 18:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Военные преступления России — Зеленский обратился к Хельсинкской комиссии США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 февраля, обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: Уроки Нюрнберга". По его словам, такое заседание состоялось в аудитории №600, где проходило слушание о привлечении к ответственности нацистских преступников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

О чем Зеленский сказал во время своего обращения

Глава государства поблагодарил всех, кто организовал столь важное слушание, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников.

"Ни одна война не может быть по-настоящему завершена без привлечения к ответственности тех головорезов, которые разжигали эту войну, убивали и пытали, депортировали детей и взрослых и пытались жестоко погасить пламя свободы и сопротивления на оккупированных территориях", — подчеркнул Зеленский.

Привлечение России к ответственности за совершенные преступления в Украине

Президент отметил, что уже нет такого преступления против человеческой жизни, которое бы не совершила Россия.

"Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Каждый в мире по крайней мере слышал о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором по оккупированной территории. Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной и депортацией украинских детей", — сказал глава государства.

По его словам, в Украины есть список имен почти 20 тысяч детей, которых депортировала Россия. Однако он отметил, что в реальности могли быть депортированы сотни тысяч украинских детей.

"Детей, которых Россия отказывается возвращать к родным и на родину. Детей, которых учат ненавидеть свободу. И мы также не должны забывать о миллионах украинцев, которые выживают под российской оккупацией, лишены даже элементарных человеческих прав", — добавил Зеленский.

Он обратился к участникам слушания и подчеркнул, что "путинское государство" должно быть осуждено так же, как и нацизм.

"Он (Путин. — Ред.) сам ставит себя в один ряд с Гитлером, оправдывая его за Вторую мировую. Он пытается столкнуть весь свободный мир в такие же страдания, которые он принес Украине и украинцам. Разные народы объединились, чтобы помочь остановить агрессию России. И я благодарю каждого народа, каждого лидера, всех политических деятелей мира, которые помогают защищать Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, в Германии заявили, что их правоохранителям удалось собрать более 500 свидетельств о военных преступлениях РФ в Украине. Немецкие следователи опросили более 160 свидетелей.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине российские оккупанты убили 523 ребенка. Еще 1218 детей были ранены, однако такая информация является неокончательной.

Владимир Зеленский
Офис президента
россияне
военное положение
военные преступления
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме