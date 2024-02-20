У британській розвідці спрогнозували, куди наступатимуть росіяни після Авдіївки

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області спробують наступати на захід. Однак ворогу навряд чи вистачить на це боєздатності.

Про це повідомила британська розвідка у соцмережі X у вівторок, 20 лютого.

Дії окупантів після захоплення Авдіївки

Аналітики зазначають, що минулого тижня армія РФ взяла під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод.

За даними британської розвідки, українські військові відійшли на оборонні позиції на захід від населеного пункту.

"Цілком ймовірно, що російським військам не вистачає боєздатності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, і їм буде потрібно період відпочинку та передислокації. Найближчими тижнями Росія, ймовірно, прагнутиме поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", — йдеться у звіті.

Допис британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місто було стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. По-друге, захопленням населеного пункту Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів.