"Военкор" Морозов застрелился после того, как раскрыл данные о потерях РФ в Авдеевке, — росСМИ
Российские медиа заявляют, что пропагандист и участник боевых действий на стороне оккупантов Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил с собой. Он писал о потерях российской армии в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщила "Медиазона" в среду, 21 февраля.
Самоубийство Морозова
Российский пропагандист 18 февраля опубликовал в своем Telegram-канале данные, по которым оккупанты якобы потеряли около 16 тысяч солдат убитыми в боях за Авдеевку с октября 2023 года по февраль.
По словам Морозова, украинская армия якобы организованно отступила, что противоречит официальной российской позиции. Сообщение вызвало критику пропагандистов РФ.
Впоследствии участник боевых действий на стороне оккупантов удалил сообщение. В одной из последних публикаций он заявил, что данные о потерях его заставили удалить командование.
"Воекнор" заявлял, что в его полку осталось 30% личного состава, а остальные — ранены, убиты или пропали без вести. Морозов жаловался, что россияне вынуждены покупать лекарства за свой счет, а мобилизованных отдают под командование ЧВК.
Что известно о Морозове
Морозов, известный в середине 2000-х как Бойцовый кот Мурз, является блогером и сторонником сталинистских идей. В 2008 году он стал первым российским блогером, который был осужден за экстремистские публикации в интернете. Его признали виновным в сообщениях на платформе Livejournal, а также в незаконном хранении оружия. "Военкор" был приговорен к трем годам колонии.
В мае 2014 года этот блогер отправился в Украину с целью присоединиться к пророссийским сепаратистам на Донбассе. Попасть в их состав ему удалось со второй попытки: в первый раз его захватили и пытали российские казаки в Луганске.
С начала 2014 года Морозов занимал должность офицера связи в одном из подразделений сепаратистских вооруженных сил в Луганске. Через Telegram-канал, на который подписано около ста тысяч пользователей, систематически делился информацией о ходе боевых операций. В своих сообщениях он выражал недовольство высоким уровнем потерь, некомпетентностью российского военного руководства, высылавшего недостаточно подготовленные подразделения на лобовые атаки, а также отмечал проблемы с коррупцией и уклонением от отчетности о потерях. Это приводило к конфликтам с руководством. После очередного из них осенью 2023 года он отправился на передовую.
Напомним, российские оккупанты захватили Авдеевку в Донецкой области 17 февраля. В результате боевых действий в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
Также в британской разведке спрогнозировали, что оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области попытаются наступать на запад. Однако врагу вряд ли хватит на это боеспособности.
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