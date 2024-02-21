"Военкор" Морозов застрелился после того, как раскрыл данные о потерях РФ в Авдеевке, — росСМИ

Авдеевка. Фото: 110th Mechanised Brigade/Handout via REUTERS

Российские медиа заявляют, что пропагандист и участник боевых действий на стороне оккупантов Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил с собой. Он писал о потерях российской армии в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщила "Медиазона" в среду, 21 февраля.

Самоубийство Морозова

Российский пропагандист 18 февраля опубликовал в своем Telegram-канале данные, по которым оккупанты якобы потеряли около 16 тысяч солдат убитыми в боях за Авдеевку с октября 2023 года по февраль.

Андрей Морозов. Фото: росСМИ

По словам Морозова, украинская армия якобы организованно отступила, что противоречит официальной российской позиции. Сообщение вызвало критику пропагандистов РФ.

Впоследствии участник боевых действий на стороне оккупантов удалил сообщение. В одной из последних публикаций он заявил, что данные о потерях его заставили удалить командование.

"Воекнор" заявлял, что в его полку осталось 30% личного состава, а остальные — ранены, убиты или пропали без вести. Морозов жаловался, что россияне вынуждены покупать лекарства за свой счет, а мобилизованных отдают под командование ЧВК.

Что известно о Морозове

Морозов, известный в середине 2000-х как Бойцовый кот Мурз, является блогером и сторонником сталинистских идей. В 2008 году он стал первым российским блогером, который был осужден за экстремистские публикации в интернете. Его признали виновным в сообщениях на платформе Livejournal, а также в незаконном хранении оружия. "Военкор" был приговорен к трем годам колонии.

В мае 2014 года этот блогер отправился в Украину с целью присоединиться к пророссийским сепаратистам на Донбассе. Попасть в их состав ему удалось со второй попытки: в первый раз его захватили и пытали российские казаки в Луганске.

С начала 2014 года Морозов занимал должность офицера связи в одном из подразделений сепаратистских вооруженных сил в Луганске. Через Telegram-канал, на который подписано около ста тысяч пользователей, систематически делился информацией о ходе боевых операций. В своих сообщениях он выражал недовольство высоким уровнем потерь, некомпетентностью российского военного руководства, высылавшего недостаточно подготовленные подразделения на лобовые атаки, а также отмечал проблемы с коррупцией и уклонением от отчетности о потерях. Это приводило к конфликтам с руководством. После очередного из них осенью 2023 года он отправился на передовую.

Напомним, российские оккупанты захватили Авдеевку в Донецкой области 17 февраля. В результате боевых действий в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Также в британской разведке спрогнозировали, что оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области попытаются наступать на запад. Однако врагу вряд ли хватит на это боеспособности.