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Військовий ЗСУ відреагував на розстріл українських бійців, які здавались у полон

26 лютого 2024 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військовий ЗСУ відреагував на розстріл українських бійців, які здавались у полон
Військові на передовій. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" заявив, що російські окупанти мають наказ від свого командування всіх розстрілювати. За його словами, за це загарбники мають винагороди.

Про це Станіслав Бунятов написав у Telegram у неділю, 25 лютого.

Розстріл українських військових окупантами

"Скажу з приводу розстрілів. У п**орів наказ: "Всех расстреливать". Під Тернами за вихід на визначені позиції п**орам дають 15 днів відпустки, якщо далі зайдуть, то 30.  За відрізану голову нашого військового з відео підтвердженням того, що це було наживо — 500к (тис. — Ред.) рублів", — зазначив військовий. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Станіслава Бунятова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Станіслава Бунятова

Нагадаємо, що російські загарбники неодноразово засвідчують свою жорстокість та ненависть. Так, нещодавно окупанти вкотре розстріляли полонених українських військових. Вбивство сталося біля Роботиного Запорізької області.

Також ми писали, що росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників, ймовірно, стався у суботу, 24 лютого, в Бахмутському районі.

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