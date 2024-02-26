Військовий ЗСУ відреагував на розстріл українських бійців, які здавались у полон

Військові на передовій. Фото: REUTERS

Доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" заявив, що російські окупанти мають наказ від свого командування всіх розстрілювати. За його словами, за це загарбники мають винагороди.

Про це Станіслав Бунятов написав у Telegram у неділю, 25 лютого.

Розстріл українських військових окупантами

"Скажу з приводу розстрілів. У п**орів наказ: "Всех расстреливать". Під Тернами за вихід на визначені позиції п**орам дають 15 днів відпустки, якщо далі зайдуть, то 30. За відрізану голову нашого військового з відео підтвердженням того, що це було наживо — 500к (тис. — Ред.) рублів", — зазначив військовий.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Станіслава Бунятова

Нагадаємо, що російські загарбники неодноразово засвідчують свою жорстокість та ненависть. Так, нещодавно окупанти вкотре розстріляли полонених українських військових. Вбивство сталося біля Роботиного Запорізької області.

Також ми писали, що росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників, ймовірно, стався у суботу, 24 лютого, в Бахмутському районі.