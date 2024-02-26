Военный ВСУ отреагировал на расстрел сдававшихся в плен украинских бойцов

Военные на передовой. Фото: REUTERS

Доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что российские оккупанты имеют приказ от своего командования всех расстреливать. По его словам, за это захватчики получают вознаграждения.

Об этом Станислав Бунятов написал в Telegram в воскресенье, 25 февраля.

Расстрел украинских военных оккупантами

"Скажу по поводу расстрелов. У п**оров приказ: "Всех расстреливать". Под Тернами за выход на определенные позиции п**орам дают 15 дней отпуска, если дальше зайдут, то 30. За отрезанную голову нашего военного с видео подтверждением того, что это было вживую — 500к (тыс. — Ред.) рублей", — отметил военный.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Станислава Бунятова

Напомним, что российские захватчики неоднократно свидетельствуют о своей жестокости и ненависти. Так, недавно оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских военных. Убийство произошло возле Роботино Запорожской области.

Также мы писали, что россияне снова расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен. Очередное военное преступление захватчиков, вероятно, произошло в субботу, 24 февраля, в Бахмутском районе.