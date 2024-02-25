Окупанти розстріляли українських військових під Бахмутом, які здавалися в полон

Українські військові та російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників, ймовірно, стався у суботу, 24 лютого, в Бахмутському районі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у неділю, 25 лютого.

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Вбивство українських військових, які здавалися в полон

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", — наголосив Лубінець.

За його словами, точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військові СОУ.

Лубінець зазначив, що такий розстріл є воєнним злочином. Наразі Україні відомо, з якої військової частини армії РФ солдати, які вбили військових СОУ.

Уповноважений ВРУ з прав людини наголосив, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що окупанти вбивають полонених.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" – жорстокості, підлості, ницості", — додав він.

Нагадаємо, окупанти розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області. Це були троє військових Третьої БрОП "Спартан".

Також зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених.