Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Окупанти розстріляли українських військових під Бахмутом, які здавалися в полон arrow

Окупанти розстріляли українських військових під Бахмутом, які здавалися в полон

25 лютого 2024 22:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти розстріляли українських військових під Бахмутом, які здавалися в полон
Українські військові та російські окупанти. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників, ймовірно, стався у суботу, 24 лютого, в Бахмутському районі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у неділю, 25 лютого.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Вбивство українських військових, які здавалися в полон

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", — наголосив Лубінець.

За його словами, точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військові СОУ.

Лубінець зазначив, що такий розстріл є воєнним злочином. Наразі Україні відомо, з якої військової частини армії РФ солдати, які вбили військових СОУ.

Уповноважений ВРУ з прав людини наголосив, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що окупанти вбивають полонених.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" – жорстокості, підлості, ницості", — додав він.

Нагадаємо, окупанти розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області. Це були троє військових Третьої БрОП "Спартан".

Також зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених

війна
ЗСУ
українці
росіяни
окупанти
полонені
Бахмут
Дмитро Лубінець

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі