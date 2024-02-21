Військові розповіли, скільки ворожих цілей було знищено в небі над Україною цієї ночі

Мобільна бригада ППО відстежує політ Shahed-136. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 21 лютого 2024 року росіяни атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, чотирма крилатими ракетами Х-22 та 19-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Силами протиповітряної оборони збили одну ракету і 13 дроків-камікадзе.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Звіт сил ППО. Фото: скриншот

ППО України відбили чергову атаку

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей", — говориться у повідомленні.

Військові також додали, що шість не уражених ворожих БпЛА не досягли цілей.

Також в пресслужбі ППО наголосили, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у ніч проти 20 лютого атакували Україну ударними дронами типу Shahed та ракетами різних типів. Сили ППО знищили усі 23 ворожі дрони в межах південних та східних областей.

У ніч проти 20 лютого загарбники намагались атакувати "шахедами" промисловий обʼєкт у Полтавській області. Внаслідок падіння уламків спалахнула сильна пожежа, але обійшлося без постраждалих.