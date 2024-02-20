На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, що атакували окупанти

Наслідки обстрілів Полтавської області. Архівне фото: ДСНС

Кременчуцький район Полтавської області у ніч проти 20 лютого опинився під вогнем окупантів. Російські загарбники атакували "шахедами" промисловий обʼєкт.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

Обстріли Полтавської області 20 лютого

Пронін розповів, що цієї ночі у Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Ворожа атака спричинила сильну пожежу.

"До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Скриншот допису Філіпа Проніна в Telegram

Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.

Крім того, ввечері 18 лютого загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.