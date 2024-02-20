Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, що атакували окупанти arrow

На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, що атакували окупанти

20 лютого 2024 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, що атакували окупанти
Наслідки обстрілів Полтавської області. Архівне фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кременчуцький район Полтавської області у ніч проти 20 лютого опинився під вогнем окупантів. Російські загарбники атакували "шахедами" промисловий обʼєкт.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram. 

Обстріли Полтавської області 20 лютого

Пронін розповів, що цієї ночі у Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Ворожа атака спричинила сильну пожежу.

"До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

null
Скриншот допису Філіпа Проніна в Telegram

 Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.

Крім того, ввечері 18 лютого загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

росіяни
обстріли
Полтавська область
дрон Шахід-136
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі