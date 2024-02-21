Военные рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено в небе над Украиной в эту ночь

Мобильная бригада ПВО отслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 февраля 2024 года россияне атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, четырьмя крылатыми ракетами Х-22 и 19 ударными беспилотниками типа Shahed. Силами противовоздушной обороны сбили одну ракету и 13 дроков-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Отчет сил ПВО. Фото: скриншот

ПВО Украины отразило очередную атаку

"В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Военные также добавили, что шесть не пораженных враждебных БпЛА не достигли целей.

Также в пресс-службе ПВО отметили, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в ночь на 20 февраля атаковали Украину ударными дронами типа Shahed и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили все 23 вражеских дрона в пределах южных и восточных областей.

В ночь на 20 февраля захватчики пытались атаковать "шахедами" промышленный объект в Полтавской области. В результате падения обломков вспыхнул сильный пожар, но обошлось без пострадавших.