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Вибухи в Краматорську — відомі наслідки атаки окупантів

18 лютого 2024 21:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи в Краматорську — відомі наслідки атаки окупантів
Наслідки вибухів у Краматорську. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росіяни випустили по Краматорську Донецької області три ракети Х-22, внаслідок чого в місті лунали потужні вибухи. Через ворожий обстріл є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу, 18 лютого.

Сильний обстріл Краматорська — деталі

Філашкін повідомив, що в результаті атаки росіян загинуло троє людей, також є двоє поранених. Зокрема, загинули дві жінки 45 та 74 років та 23-річний чоловік.

Також через обстріл зруйновано дві будівлі, ще 137 пошкоджено. Окрім приватного сектора пошкоджено також промислові будівлі.

"Цей цинічний злочин росіян ще раз доводить: на Донеччині не залишилося абсолютно безпечних місць", — додав Філашкін.

Наслідки вибухів у Краматорську
Наслідки вибухів у Краматорську. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Наслідки вибухів у Краматорську
Наслідки вибухів у Краматорську. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Наслідки вибухів у Краматорську
Наслідки вибухів у Краматорську. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Нагадаємо, армія РФ перетворила на руїни селище Очеретине на Донеччині. На землі можна побачити уламки снарядів, а також у селищі зруйновано будинки.

Раніше окупанти атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

обстріли
окупанти
Краматорськ
війна в Україні
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