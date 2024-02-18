Вибухи в Краматорську — відомі наслідки атаки окупантів
Росіяни випустили по Краматорську Донецької області три ракети Х-22, внаслідок чого в місті лунали потужні вибухи. Через ворожий обстріл є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу, 18 лютого.
Сильний обстріл Краматорська — деталі
Філашкін повідомив, що в результаті атаки росіян загинуло троє людей, також є двоє поранених. Зокрема, загинули дві жінки 45 та 74 років та 23-річний чоловік.
Також через обстріл зруйновано дві будівлі, ще 137 пошкоджено. Окрім приватного сектора пошкоджено також промислові будівлі.
"Цей цинічний злочин росіян ще раз доводить: на Донеччині не залишилося абсолютно безпечних місць", — додав Філашкін.
Нагадаємо, армія РФ перетворила на руїни селище Очеретине на Донеччині. На землі можна побачити уламки снарядів, а також у селищі зруйновано будинки.
Раніше окупанти атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.
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