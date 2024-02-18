Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Взрывы в Краматорске — известны последствия атаки оккупантов arrow

Взрывы в Краматорске — известны последствия атаки оккупантов

18 февраля 2024 21:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Краматорске — известны последствия атаки оккупантов
Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россияне выпустили по Краматорску Донецкой области три ракеты Х-22, вследствие чего в городе звучали мощные взрывы. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в субботу, 18 февраля.

Сильный обстрел Краматорска — детали

Филашкин сообщил, что в результате атаки россиян погибло три человека, также есть двое раненых. В частности погибли две женщины 45 и 74 лет и 23-летний мужчина.

Также из-за обстрела разрушено два здания, еще 137 повреждены. Кроме частного сектора, повреждены также промышленные строения.

"Это циничное преступление россиян еще раз доказывает: в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест", — добавил Филашкин.

Последствия взрывов в Краматорске
Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Последствия взрывов в Краматорске
Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Последствия взрывов в Краматорске
Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Напомним, армия РФ превратила в руины поселок Очеретино на Донетчине. На земле можно увидеть обломки снарядов, а также в поселке разрушены здания.

Ранее оккупанты атаковали Краматорск. В результате обстрела есть погибший и раненая.

обстрелы
оккупанты
Краматорск
война в Украине
Россия
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме