Взрывы в Краматорске — известны последствия атаки оккупантов

Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Россияне выпустили по Краматорску Донецкой области три ракеты Х-22, вследствие чего в городе звучали мощные взрывы. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в субботу, 18 февраля.

Сильный обстрел Краматорска — детали

Филашкин сообщил, что в результате атаки россиян погибло три человека, также есть двое раненых. В частности погибли две женщины 45 и 74 лет и 23-летний мужчина.

Также из-за обстрела разрушено два здания, еще 137 повреждены. Кроме частного сектора, повреждены также промышленные строения.

"Это циничное преступление россиян еще раз доказывает: в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест", — добавил Филашкин.

Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Последствия взрывов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Напомним, армия РФ превратила в руины поселок Очеретино на Донетчине. На земле можно увидеть обломки снарядов, а также в поселке разрушены здания.

Ранее оккупанты атаковали Краматорск. В результате обстрела есть погибший и раненая.