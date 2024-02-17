В Краматорске и Славянске прогремели взрывы — что известно о погибших

Обстрел Краматорска. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты в субботу, 17 февраля, обстреляли Краматорск и Славянск Донецкой области. В результате вражеских ударов под завалами домов находятся люди.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в своем Telegram.

Сколько человек могло пострадать в результате вражеской атаки 17 февраля

По его словам, в Краматорске армия РФ попала в промзону и частный сектор. Возможно, под завалами одного из домов находится семья из четырех человек, среди которых двое подростков. Также в результате обстрела были разрушены два дома, еще 23 получили повреждения.

Обстрел Краматорска. Фото: Вадим Филашкин

"В Славянске снаряд попал в школу — под завалами возможно пребывание одного человека. На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", — добавил Кулеба.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Кулебы

Спасательная операция в Краматорске

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что на месте удара по Краматорску продолжается спасательная операция. В настоящее время спасатели разбирают завалы домов. Предварительно там может находиться три человека.

"Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы как можно скорее удовлетворить срочные потребности — прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов. Также на месте работает полиция, представители областной и районной администраций", — уточнил Филашкин.

По состоянию на данный момент известно об одной погибшей в результате вражеских обстрелов в Краматорске женщине, сообщил Филашкин.

"Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения. Вероятно, еще 2 человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что армия РФ превратила в руины поселок Очеретино на Донетчине. На земле можно увидеть обломки снарядов, а также в поселке разрушены здания.

Также стало известно, что в Донецкой области, в городе Селидово, возросло число погибших и раненых из-за обстрела РФ ночью 14 февраля.