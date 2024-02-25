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Взрывы в Днепропетровской области — в ОВА назвали количество уничтоженных целей

25 февраля 2024 23:28
обновлено: 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепропетровской области — в ОВА назвали количество уничтоженных целей
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепропетровской области в воскресенье, 25 февраля, раздавались во время воздушной тревоги. В результате российской атаки силы ПВО уничтожили три ракеты и пять беспилотников.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сколько ПВО сбило целей над Днепропетровской областью 25 февраля

По словам местного руководителя ОВА, одну ракету украинские защитники уничтожили в Синельниковском районе, еще две — в Днепре. Два "шахеда" удалось ликвидировать в Новомосковском районе и три в Днепровском.

"В общей сложности приземлили 8 воздушных целей", — подытожил Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Тем временем в Днепропетровской и других областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Карта воздушной тревоги в Украине
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях взрывов в городе вечером, 25 февраля. По его словам, зафиксированы разрушения и раненые.

Также мы писали, что, по словам местных жителей, в Днепре раздавались мощные взрывы вечером в воскресенье, 25 февраля. Была зафиксирована комбинированная атака.

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Днепр
Днепропетровская область
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ПВО
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ракеты

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