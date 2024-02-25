Взрывы в Днепропетровской области — в ОВА назвали количество уничтоженных целей

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины

Взрывы в Днепропетровской области в воскресенье, 25 февраля, раздавались во время воздушной тревоги. В результате российской атаки силы ПВО уничтожили три ракеты и пять беспилотников.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сколько ПВО сбило целей над Днепропетровской областью 25 февраля

По словам местного руководителя ОВА, одну ракету украинские защитники уничтожили в Синельниковском районе, еще две — в Днепре. Два "шахеда" удалось ликвидировать в Новомосковском районе и три в Днепровском.

"В общей сложности приземлили 8 воздушных целей", — подытожил Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Тем временем в Днепропетровской и других областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях взрывов в городе вечером, 25 февраля. По его словам, зафиксированы разрушения и раненые.

Также мы писали, что, по словам местных жителей, в Днепре раздавались мощные взрывы вечером в воскресенье, 25 февраля. Была зафиксирована комбинированная атака.