Вибухи у Запоріжжі 25 лютого — росіяни випустили ракети

В Запоріжжі пролунали вибухи
Вибухи в Запоріжжі пролунали 25 лютого. Зараза в регіоні оголошена повітряна тривога, є загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомили в Повітряних силах та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибух у Запоріжжі 25 лютого
Сьогодні у Запоріжжі пролунав вибух. Незадовго Іван Федоров повідомив, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району. Всі подробиці обіцяє повідомити згодом.
Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.
Крім того, армія РФ вкотре атакувала дронами Одесу 23 лютого. У місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий дрон потрапив до житлового будинку, є загиблий.
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