Вибухи у Запоріжжі 25 лютого — росіяни випустили ракети

Дим від вибуху. Фото: Associated Press

Вибухи в Запоріжжі пролунали 25 лютого. Зараза в регіоні оголошена повітряна тривога, є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомили в Повітряних силах та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибух у Запоріжжі 25 лютого

Сьогодні у Запоріжжі пролунав вибух. Незадовго Іван Федоров повідомив, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району. Всі подробиці обіцяє повідомити згодом.

Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.

Крім того, армія РФ вкотре атакувала дронами Одесу 23 лютого. У місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий дрон потрапив до житлового будинку, є загиблий.