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В Запоріжжі пролунали вибухи

25 лютого 2024 15:05
оновлено: 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Запоріжжі 25 лютого — росіяни випустили ракети
Дим від вибуху. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи в Запоріжжі пролунали 25 лютого. Зараза в регіоні оголошена повітряна тривога, є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомили в Повітряних силах та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибух у Запоріжжі 25 лютого

Сьогодні у Запоріжжі пролунав вибух. Незадовго Іван Федоров повідомив, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району. Всі подробиці обіцяє повідомити згодом.

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Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

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Нагадаємо, російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.

Крім того, армія РФ вкотре атакувала дронами Одесу 23 лютого. У місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий дрон потрапив до житлового будинку, є загиблий. 

Гьон Мухарремай
вибух
Запоріжжя
обстріли
повітряна тривога
ракети

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