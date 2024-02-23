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Атака РФ по Одесі — є загиблий

23 лютого 2024 23:49
оновлено: 00:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Одесі у п&#39;ятницю 23 лютого - що відомо про загиблих
Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Армія РФ вкотре атакувала дронами Одесу у п'ятницю, 23 лютого. У місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий дрон потрапив до житлового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів ще одну поранену жінку. А пізніше стало відомо про одного загиблого.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака РФ по Одесі — є загиблий - фото 1
Інформація від Кіпера. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 23 лютого

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", — написав Кіпер.

Як відомо, окупанти завдали удару по Одесі в п'ятницю ввечері. Через влучання безпілотника в місті значних руйнувань зазнав житловий будинок. На місці "прильоту" триває рятувально-пошукова операція.

Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів будинку. Як вказує Кіпер, жінка у важкому стані і її вже госпіталізували. Вона пробула під завалами понад дві години.

Раніше Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.

Одеса
вибух
війна в Україні
Росія
атака

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