Взрывы в Запорожье 25 февраля — россияне выпустили ракеты

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Взрывы в Запорожье раздались 25 февраля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в воздушных силах и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрыв в Запорожье 25 февраля

Сегодня в Запорожье раздался взрыв. Незадолго Иван Федоров сообщил, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района. Все подробности обещает сообщить впоследствии.

В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

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