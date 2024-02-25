Взрывы в Запорожье 25 февраля — россияне выпустили ракеты

В Запорожье раздались взрывы
25 февраля 2024 15:05
обновлено: 15:11
взрыв
Взрывы в Запорожье раздались 25 февраля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в воздушных силах и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрыв в Запорожье 25 февраля
Сегодня в Запорожье раздался взрыв. Незадолго Иван Федоров сообщил, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района. Все подробности обещает сообщить впоследствии.
В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
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