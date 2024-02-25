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В Запорожье раздались взрывы

25 февраля 2024 15:05
обновлено: 15:11
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Взрывы в Запорожье 25 февраля — россияне выпустили ракеты
взрыв
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Запорожье раздались 25 февраля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в воздушных силах и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрыв в Запорожье 25 февраля

Сегодня в Запорожье раздался взрыв. Незадолго Иван Федоров сообщил, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района. Все подробности обещает сообщить впоследствии.

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В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

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Новость дополняется...

Гьон Мухарремай
взрыв
Запорожье
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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