В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни

Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo

У день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих залізничників. Від початку агресії РФ загинув 601 працівник УЗ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у своєму Telegram.

Вшанування пам'яті загиблих залізничників за час великої війни

У відомстві розповіли, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, залізничники були на робочих місцях. Для багатьох той робочий день розтягнувся на декілька тижнів, адже саме тоді їхня праця стала ще важливішою.

Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo

Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo

Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo 1 / 3

"Тривалі евакуаційні рейси, відновлення колій під обстрілами, надважкі чергування, виснажлива робота на об’єктах залізничної інфраструктури… Все для того, аби залізниця продовжувала працювати й рятувати. Вистояли, врятували, але, на жаль, і втратили найцінніше — людей…" — йдеться у повідомленні.

Загалом, за два роки повномасштабної війни загинув 601 працівник залізниці. Сьогодні вшановують їх пам'ять.

Нагадаємо, у день другої річниці повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі.

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.

Також у другі роковини початку війни до народу звернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.