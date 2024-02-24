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В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни

24 лютого 2024 11:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни
Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих залізничників. Від початку агресії РФ загинув 601 працівник УЗ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у своєму Telegram. 

Вшанування пам'яті загиблих залізничників за час великої війни

У відомстві розповіли, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, залізничники були на робочих місцях. Для багатьох той робочий день розтягнувся на декілька тижнів, адже саме тоді їхня праця стала ще важливішою. 

  • В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни - фото 1
    Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo
  • В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни - фото 2
    Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo
  • В Укрзалізниці вшанували пам'ять загиблих працівників за два роки повномасштабної війни - фото 3
    Вшанування пам'ять загиблих залізничників. Фото: t.me/UkrzalInfo
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"Тривалі евакуаційні рейси, відновлення колій під обстрілами, надважкі чергування, виснажлива робота на об’єктах залізничної інфраструктури… Все для того, аби залізниця продовжувала працювати й рятувати. Вистояли, врятували, але, на жаль, і втратили найцінніше — людей…" — йдеться у повідомленні.  

Загалом, за два роки повномасштабної війни загинув 601 працівник залізниці. Сьогодні вшановують їх пам'ять. 

Нагадаємо, у день другої річниці повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі. 

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших. 

Також у другі роковини початку війни до народу звернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів. 

Укрзалізниця
евакуація
росіяни
війна в Україні
потяг
2 роки війни

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