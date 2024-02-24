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В Укрзализныце почтили память погибших работников за два года полномасштабной войны

24 февраля 2024 11:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Укрзализныце почтили память погибших работников за два года полномасштабной войны
Чествование памяти погибших железнодорожников. Фото: t.me/UkrzalInfo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Укрзализныце почтили память погибших железнодорожников. С начала агрессии РФ погиб 601 работник УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в своем Telegram.

Чествование памяти погибших железнодорожников за время войны

В ведомстве рассказали, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, железнодорожники находились на рабочих местах. Для многих этот рабочий день растянулся на несколько недель, ведь именно тогда их труд стал еще важнее.

  • В Укрзализныце почтили память погибших работников за два года полномасштабной войны - фото 1
    Чествование памяти погибших железнодорожников. Фото: t.me/UkrzalInfo
  • В Укрзализныце почтили память погибших работников за два года полномасштабной войны - фото 2
    Чествование памяти погибших железнодорожников. Фото: t.me/UkrzalInfo
  • В Укрзализныце почтили память погибших работников за два года полномасштабной войны - фото 3
    Чествование памяти погибших железнодорожников. Фото: t.me/UkrzalInfo
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"Длительные эвакуационные рейсы, восстановление путей под обстрелами, сверхтяжелые дежурства, изнурительная работа на объектах железнодорожной инфраструктуры… Все для того, чтобы железная дорога продолжала работать и спасать. Выстояли, спасли, но, к сожалению, и потеряли самое ценное — людей…" — говорится в сообщении.

Всего за два года полномасштабной войны погиб 601 работник железной дороги. Сегодня чтят их память.

Напомним, в день второй годовщины полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Кроме того, многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

Также во вторую годовщину начала войны к народу обратился Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Укрзализныця
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