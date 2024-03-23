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В Укргідроенерго заявили, що на ДніпроГЕС було втрачено ще 20% потужностей

23 березня 2024 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Укргідроенерго заявили, що на ДніпроГЕС було втрачено ще 20% потужностей
Удар по ДніпроГЕС. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в п'ятницю, 22 березня, завдали ракетного удару по ДніпроГЕС в Запоріжжі. Внаслідок атаки об'єкт не може виробляти електроенергію. 

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго в Telegram у суботу, 23 березня.

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За словами генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, через ворожий обстріл було втрачено ще близько 20% регулюючих потужностей.

"Нам важко зараз сказати, коли ми можемо запустити станцію. Наразі ми проводимо певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію", — сказав він.

Сирота наголосив, що обладнання яке не підлягатиме відновленню, виготовляється за індивідуальним замовлення і термін досить тривалий. Стосовно обладнання ДніпроГЕС, яке все ж підлягатиме заміні, спеціалісти можуть сказати згодом. 

Гендиректор компанії зауважив, що для того, щоб розібрати завали і дістатися до основного обладнання, необхідно щонайменше 3-4 дні. 

"На сьогодні немає загрози щодо прориву греблі. Вона не пошкоджена", — наголосив він. 

Сирота додав, що триває робота зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

"Ми з ними спілкувались. Вони готові підставити нам плече підтримки", — зазначив голова Укргідроенерго.

Укргідроенерго про ДніпроГЕС
Скриншот допису Укргідроенерго
Укргідроенерго про ДніпроГЕС
Скриншот допису Укргідроенерго

Нагадаємо, 22 березня під ракетний удар російських окупантів потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Внаслідок обстрілу в Запоріжжі було поранено 29 людей, двоє з яких — це діти.

Запоріжжя
ГЕС
ракети
енергосистема
війна в Україні
Укргідроенерго
ракетний удар

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