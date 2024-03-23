В ISW назвали можливу мету російських атак по українських енергетичних об'єктах

Пошкоджена ДніпроГЕС. Фото: Офіс Генпрокурора

Російські військові в п'ятницю, 22 березня, здійснили масовану атаку по Україні та влучили в енергетичні об'єкти. Метою цих дій росіян, ймовірно, є спроба виснажити українські системи ППО та зруйнувати енергосистему.

Про це пише ISW в суботу, 23 березня.

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На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів для спроби зруйнувати енергетичну систему країни.

Так, за даними українських урядовців, російські удари тимчасово спричинили перебої з електро та водопостачанням. Однак відповідні служби вже відновили їх роботу.

Як пише ISW, посилені російські удари цієї зими були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази.

Тому удари по енергетичній інфраструктурі могли мати на меті зруйнувати енергосистему, зокрема для того, аби зупинити швидке розширення української ОПБ.

"Російським військам не вдалося зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але вони можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів", — вважають експерти.

На їх думку, таким чином росіяни скористаються постійними затримками Заходу в наданні допомоги України, що суттєво обмежить можливості ППО.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти атакували низку інфраструктурних об'єктів України, в тому числі й енергетичні. Під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також через російську атаку на межі чергового блекауту перебуває Запорізька атомна електростанція.

Як відомо, внаслідок обстрілу Запоріжжя були поранені 29 людей, з них двоє — діти.