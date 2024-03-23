В Укргидроэнерго заявили, что на ДнепроГЭС было потеряно еще 20% мощностей

Удар по ДнепроГЭС. Фото: соцсети

Российские захватчики в пятницу, 22 марта, нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС в Запорожье. В результате атаки объект не может производить электроэнергию.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго в Telegram в субботу, 23 марта.

Читайте также:

Состояние ДнепроГЭС в Запорожье

По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, из-за вражеских обстрелов было потеряно еще около 20% регулирующих мощностей.

"Нам трудно сейчас сказать, когда мы можем запустить станцию. Сейчас мы проводим определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию", — сказал он.

Сирота подчеркнул, что оборудование, которое не будет подлежать восстановлению, производится по индивидуальному заказу и срок достаточно длительный. Что касается оборудования ДнепроГЭС, которое все же подлежит замене, специалисты могут сказать впоследствии.

Гендиректор компании отметил, что для того, чтобы разобрать завалы и добраться до основного оборудования, необходимо по меньшей мере 3-4 дня.

"На сегодняшний день нет угрозы прорыва плотины. Она не повреждена", — подчеркнул он.

Сирота добавил, что идет работа с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

"Мы с ними общались. Они готовы подставить нам плечо поддержки", — отметил глава Укргидроэнерго.

Скриншот поста Укргидроэнерго

Скриншот поста Укргидроэнерго

Напомним, 22 марта под ракетный удар российских оккупантов попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

В результате обстрела в Запорожье были ранены 29 человек, двое из которых — это дети.