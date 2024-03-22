Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю знову зросла. За новою інформацією, було поранено 29 людей, з яких двоє — це діти.
Про це інформують в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини
Нагадаємо, раніше в ніч проти п'ятниці, 22 березня, російські повітряно-космічні сили атакували Запоріжжя. Перші вибухи пролунали близько 04:00.
За словами Івана Федорова, в місті пролунало вісім вибухів. Через ворожу атаку постраждала Запорізька атомна електростанція, яка знову перебуває на межі чергового блекауту.
Водночас під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція ДніпроГЕС, яка також розташована у Запоріжжі.
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