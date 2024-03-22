Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла

Рятувальники ДСНС за роботою. Фото: пресслужба ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю знову зросла. За новою інформацією, було поранено 29 людей, з яких двоє — це діти.

Про це інформують в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

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Джерело: Тelegram

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Дитяча іграшка на місці знищеного будинку. Джерело: ДСНС України

Нагадаємо, раніше в ніч проти п'ятниці, 22 березня, російські повітряно-космічні сили атакували Запоріжжя. Перші вибухи пролунали близько 04:00.

За словами Івана Федорова, в місті пролунало вісім вибухів. Через ворожу атаку постраждала Запорізька атомна електростанція, яка знову перебуває на межі чергового блекауту.

Водночас під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція ДніпроГЕС, яка також розташована у Запоріжжі.

А також ми розповідали, які атаки ПКС РФ на енергоструктуру України передували удару по гыдроелектростанції.