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Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла

22 березня 2024 22:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла
Рятувальники ДСНС за роботою. Фото: пресслужба ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю знову зросла. За новою інформацією, було поранено 29 людей, з яких двоє — це діти.

Про це інформують в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

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Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла
Джерело: Тelegram

Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини

Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю знову зросла
Дитяча іграшка на місці знищеного будинку. Джерело: ДСНС України

Нагадаємо, раніше в ніч проти п'ятниці, 22 березня, російські повітряно-космічні сили атакували Запоріжжя. Перші  вибухи пролунали близько 04:00.

За словами Івана Федорова, в місті пролунало вісім вибухів. Через ворожу атаку постраждала Запорізька атомна електростанція, яка знову перебуває на межі чергового блекауту. 

Водночас під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція ДніпроГЕС, яка також розташована у Запоріжжі.

А також ми розповідали, які атаки ПКС РФ на енергоструктуру України передували удару по гыдроелектростанції. 

МВС
Запоріжжя
Україна
жертви
ракетний удар

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