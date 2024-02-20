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В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації поранених військових

20 лютого 2024 00:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації поранених військових
Транспортер FoxTac. Фото: Telegram Михайла Федорова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Оператор може керувати цією системою на відстані щонайменше 700 метрів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 19 лютого.

евакуатор
Транспортер FoxTac. Фото: Telegram Михайла Федорова

Транспортер зможе евакуювати поранених

Розробники пояснили, що система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному.

"Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування — до 700 метрів, запас ходу — до 10 км", — розповів Федоров.  

Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Іншими словами, оператор в безпеці, а це дає можливість не лише врятувати пораненого, але і вберегти життя самому оператору.

Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська. 

Раніше ми повідомляли, що Михайло Федоров заявив, що спілкувався із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання армією РФ систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як це стало відомо в суспільстві. За його словами, є спосіб, завдяки якому можна зробити так, аби російські Starlink не працювали на полі бою. 

Федоров розповів про те, що в державі зростають темпи виробництва озброєння та показав нові дрони, вироблені вітчизняними військовими підприємствами. Також посадовець продемонстрував надводний безпілотний човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц".

Михайло Федоров
війна
евакуація
Україна
поранення

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