Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: скриншот з відео подкасту Слон

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про те, що в державі зростають темпи виробництва озброєння та показав нові дрони, вироблені вітчизняними військовими підприємствами. Також посадовець продемонстрував надводний безпілотний човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц".

Про це міністр повідомив у подкасті Слон.

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У подкасті Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.

Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.

Безпілотник "Бобер". Фото: скриншот з подкасту Слон

"Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція", — вказав Федоров.

Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.

Також у випуску Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн доларів.

Безпілотний човен Magura. Фото: скриншот з подкасту Слон

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров оголосив про те, що Україна буде купувати безпілотники через систему публічних закупівель Prozorro. Міністр підкреслив, що таке рішення є "революційним".

Також 1 лютого очільник Мінцифри спільно з Міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч з виробниками дронів. Відомства укладуть довгострокові угоди для масштабування виробництв повітряної зброї.