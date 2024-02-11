Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про те, що в державі зростають темпи виробництва озброєння та показав нові дрони, вироблені вітчизняними військовими підприємствами. Також посадовець продемонстрував надводний безпілотний човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц".
Про це міністр повідомив у подкасті Слон.
Федоров розповів про новітнє українське озброєння
У подкасті Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.
Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.
"Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція", — вказав Федоров.
Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.
Також у випуску Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн доларів.
Нагадаємо, Михайло Федоров оголосив про те, що Україна буде купувати безпілотники через систему публічних закупівель Prozorro. Міністр підкреслив, що таке рішення є "революційним".
Також 1 лютого очільник Мінцифри спільно з Міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч з виробниками дронів. Відомства укладуть довгострокові угоди для масштабування виробництв повітряної зброї.
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