Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц" arrow

Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"

11 лютого 2024 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: скриншот з відео подкасту Слон
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про те, що в державі зростають темпи виробництва озброєння та показав нові дрони, вироблені вітчизняними військовими підприємствами. Також посадовець продемонстрував надводний безпілотний човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц".

Про це міністр повідомив у подкасті Слон.

Читайте також:

Федоров розповів про новітнє українське озброєння

У подкасті Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки. 

Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.

Безпілотник "Бобер"
Безпілотник "Бобер". Фото: скриншот з подкасту Слон

"Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція", — вказав Федоров.

Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки. 

Також у випуску Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн доларів.

Безпілотний човен Magura
Безпілотний човен Magura. Фото: скриншот з подкасту Слон
Скриншот допису Федорова
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров оголосив про те, що Україна буде купувати безпілотники через систему публічних закупівель Prozorro. Міністр підкреслив, що таке рішення є "революційним".

Також 1 лютого очільник Мінцифри спільно з Міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч з виробниками дронів. Відомства укладуть довгострокові угоди для масштабування виробництв повітряної зброї.

Михайло Федоров
війна
російські війська
корабель
росіяни
Україна
Мінцифри
дрони
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі