В Украине разработали дистанционно управляемую платформу для эвакуации раненых военных

Транспортер FoxTac. Фото: Telegram Михаила Федорова

Участники кластера Brave1 разработали транспортер FoxTac на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя. Оператор может управлять этой системой на расстоянии не менее 700 метров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник, 19 февраля.

Транспортер FoxTac. Фото: Telegram Михаила Федорова

Транспортер сможет эвакуировать раненых

Разработчики объяснили, что система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном.

"Платформа защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления — до 700 метров, запас хода — до 10 км", — рассказал Федоров.

Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. Другими словами, оператор в безопасности, а это дает возможность не только спасти раненого, но и уберечь жизнь самому оператору.

Опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания. Сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

Ранее мы сообщали, что Михаил Федоров заявил, что общался с основателем SpaceX Илоном Маском по использованию армией РФ систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как стало известно в обществе. По его словам, есть способ, благодаря которому можно сделать так, чтобы российские Starlink не работали на поле боя.

Федоров рассказал о том, что в государстве растут темпы производства вооружения и показал новые дроны, производимые отечественными военными предприятиями. Также чиновник продемонстрировал надводную беспилотную лодку Magura, потопившую российский ракетный корабль "Ивановец".