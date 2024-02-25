Повітряна тривога в Україні зараз 25 лютого — яка загроза

В Україні повітряна тривога — є загроза ракетного удару
Повітряна тривога в Україні 25 лютого розпочалась у половині областей. Є загроза застосування балістичного озброєння з Криму, у Кропивницькому вже пролунав вибух.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні ввечері 25 лютого
Оновлено 18:08. Моніторингові канали повідомили, що росіяни підняли у Криму майже всю авіацію.
Ввечері 25 лютого частину областей України охопила повітряна тривога.
У Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Незадовго після цього у Кропивницькому пролунали вибухи. Наразі місцева влада ніяк цього не коментувала.
Нагадаємо, сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.
Також російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.
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