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В Україні повітряна тривога — є загроза ракетного удару

25 лютого 2024 18:04
оновлено: 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз 25 лютого — яка загроза
Повітряна тривога в Україні. Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога в Україні 25 лютого розпочалась у половині областей. Є загроза застосування балістичного озброєння з Криму, у Кропивницькому вже пролунав вибух.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні ввечері 25 лютого

Оновлено 18:08. Моніторингові канали повідомили, що росіяни підняли у Криму майже всю авіацію.

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Ввечері 25 лютого частину областей України охопила повітряна тривога.

повітряна тривога в Україні 25 лютого
Повітряна тривога в Україні ввечері 25 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

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Незадовго після цього у Кропивницькому пролунали вибухи. Наразі місцева влада ніяк цього не коментувала. 

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Нагадаємо, сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району. 

Також російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.

обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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