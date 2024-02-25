Повітряна тривога в Україні зараз 25 лютого — яка загроза

Повітряна тривога в Україні. Колаж Новини.LIVE

Повітряна тривога в Україні 25 лютого розпочалась у половині областей. Є загроза застосування балістичного озброєння з Криму, у Кропивницькому вже пролунав вибух.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні ввечері 25 лютого

Оновлено 18:08. Моніторингові канали повідомили, що росіяни підняли у Криму майже всю авіацію.

Ввечері 25 лютого частину областей України охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні ввечері 25 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Незадовго після цього у Кропивницькому пролунали вибухи. Наразі місцева влада ніяк цього не коментувала.

Нагадаємо, сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.

Також російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.