Воздушная тревога в Украине сейчас 25 февраля — какая угроза

В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара
Воздушная тревога в Украине 25 февраля началась в половине областей. Есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в Кропивницком уже раздался взрыв.
Об этом сообщают в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине вечером 25 февраля
Обновлено 18:08. Мониторинговые каналы сообщили, что россияне подняли в Крым почти всю авиацию.
Вечером 25 февраля часть областей Украины охватила воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.
Незадолго после этого в Кропивницком прогремели взрывы. Пока местные власти никак этого не комментировали.
Напомним, сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.
Также российские войска в ночь на 25 февраля атаковали один из спальных районов Херсона. В результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, начали гореть вещи на балконе одной из квартир.
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