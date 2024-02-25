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В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара

25 февраля 2024 18:04
обновлено: 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине сейчас 25 февраля — какая угроза
Воздушная тревога в Украине. Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воздушная тревога в Украине 25 февраля началась в половине областей. Есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в Кропивницком уже раздался взрыв.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине вечером 25 февраля

Обновлено 18:08. Мониторинговые каналы сообщили, что россияне подняли в Крым почти всю авиацию.

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Вечером 25 февраля часть областей Украины охватила воздушная тревога.

воздушная тревога в Украине 25 февраля
Воздушная тревога в Украине вечером 25 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

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Незадолго после этого в Кропивницком прогремели взрывы. Пока местные власти никак этого не комментировали.

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Напомним, сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.

Также российские войска в ночь на 25 февраля атаковали один из спальных районов Херсона. В результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, начали гореть вещи на балконе одной из квартир.

обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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