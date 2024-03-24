В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Повітряна тривога в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні в неділю, 24 березня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 24 березня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом Повітряні сили повідомили про зліт в небі чотирьох російських винищувачів МіГ-31К.

Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Скриншот допису Повітряних сил

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили масовану атаку на українські міста. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 43 ворожі цілі.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури у Львівській області виникла пожежа.

Крім того, у Києві уламки російських ракет впали на території житлової забудови та лісництва.