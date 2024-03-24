Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

24 березня 2024 09:32
оновлено: 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Повітряна тривога в Україні. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в неділю, 24 березня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 24 березня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили про загрозу 24 березня
Скриншот допису Повітряних сил

Згодом Повітряні сили повідомили про зліт в небі чотирьох російських винищувачів МіГ-31К.

міг-31К злетіли 24 березня
Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Пуски кабів на Донеччині 24 березні
Скриншот допису Повітряних сил
Повітряна тривога 24 березня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили масовану атаку на українські міста. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 43 ворожі цілі.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури у Львівській області виникла пожежа.

Крім того, у Києві уламки російських ракет впали на території житлової забудови та лісництва. 

обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ