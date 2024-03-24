Масована атака на Україну — скільки ворожих цілей збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Facebook/Сергій Наєв

Російські окупанти в ніч на неділю, 24 березня, здійснили масовану атаку на українські міста. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 43 ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил в Telegram.

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Атака на Україну 24 березня

Так, росіяни випустили на Україну 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Водночас вони також атакували 28 ударними БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарську РФ та мис Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Для відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

Українським захисникам вдалося знищити 43 повітряні цілі — 18 ракет та 25 дронів в небі над Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською, Одеською, Сумською, Київською, Волинською та Львівською областях.

Знищені російські цілі. Фото: Повітряні сили

Також окупанти атакували ракетами та дронами-камікадзе Львівську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа.

Водночас ворог обстріляв столицю ракетами, уламки яких впали на території житлової забудови та лісництва.

Крім того, від російських обстрілів постраждала Дніпропетровська область. Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі люди залишились без світла та тепла.