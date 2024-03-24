Вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину — мешканці області залишалися без світла та тепла

Наслідки обстрілу Нікополя. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в ніч на неділю, 24 березня, атакували ударними БпЛА Дніпропетровську області. Через падіння уламків було пошкоджено тепломережі та лінію електропередач у Кривому Розі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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Так, через перепад напруги внаслідок пошкодження лінії електропередач в Кривому Розі відключили декілька котелень.

Тому без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів та 3000 будинків, де загалом проживають 76 тис. людей.

"В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили", — уточнив голова ОВА.

Наразі триває робота аварійно-відновлювальних бригад.

Водночас ворог атакував критичну інфраструктуру в Нікопольському районі. Там уламки збитого дрона пошкодили енергообʼєкт.

Внаслідок цього без світла залишались понад 3000 абонентів у Нікополі та понад 6400 у районі. Наразі електропостачання вже відновили.

Крім того, росіяни двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії — постраждали Марганець і Покровська сільська громада.

"На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих", — додав Лисак.

Скриншот допису Лисака

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 24 березня

За словами мера міста Олександра Вілкула, в небі над Кривим Рогом сили ППО збили сім ударних дронів типу "шахед".

"Але були падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби", — зазначив він.

Задля уникнення гідроударів у Кривому Розі тимчасово зупинили роботу "Теплоцентралі".

Також частину лікарень було переведено на роботу від генераторів.

"Котельні "Тепломережі", водоканал, міський електротранспорт — у роботі. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи — працюють", — додав Вілкул.

Скриншот допису Вілкула

Наслідки обстрілу Нікополя 24 березня

За даними голова РВА Євгена Євтушенка, уламками пошкоджено енергооб'єкт, внаслідок чого близько 10 тис. абонентів залишились без світла.

"Електропостачання вже відновлено, однак, прошу вас тримати зарядженими гаджети, повербанки і поновити у пам'яті адреси найближчих пунктів Незламності", — зауважив він.

Також росіяни здійснили два обстріли району зі ствольної артилерії — під удар потрапили Марганець і населений пункт Покровської сільської громади.

Скриншот допису Євтушенка

Нагадаємо, росіяни атакували ракетами та дронами-камікадзе Львівську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа.

Також ми писали, що під час масованої атаки росіяни запустили 20 ракет та сім безпілотників по Львівській області. Їх ціллю були обʼєкти критичної інфраструктури.

Крім того, ворог атакував ракетами Київ. Уламки збитої російської цілі впали на території житлової забудови у столиці.