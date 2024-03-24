В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

Воздушная тревога в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 24 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 24 марта

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже Воздушные силы сообщили о взлете в небо четырех российских истребителей МиГ-31К.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, россияне совершили пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью российские войска совершили массированную атаку на украинские города. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 43 вражеских цели.

Также мы писали, что в результате обстрела на объекте критической инфраструктуры во Львовской области возник пожар.

Кроме того, в Киеве обломки российских ракет рухнули на территории жилой застройки и лесничества.