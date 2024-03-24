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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

24 марта 2024 09:32
обновлено: 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога в Украине. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 24 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 24 марта

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Воздушные силы об угрозе 24 марта
Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже Воздушные силы сообщили о взлете в небо четырех российских истребителей МиГ-31К.

мог-31К взлетели 24 марта
Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, россияне совершили пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

Пуски кабов в Донецкой области 24 марта
Скриншот сообщения Воздушных сил
Воздушная тревога 24 марта
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью российские войска совершили массированную атаку на украинские города. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 43 вражеских цели.

Также мы писали, что в результате обстрела на объекте критической инфраструктуры во Львовской области возник пожар.

Кроме того, в Киеве обломки российских ракет рухнули на территории жилой застройки и лесничества.

обстрелы
оккупанты
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ракеты
война в Украине

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