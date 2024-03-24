В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
В Украине в воскресенье, 24 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 24 марта
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Позже Воздушные силы сообщили о взлете в небо четырех российских истребителей МиГ-31К.
Кроме того, россияне совершили пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Напомним, ночью российские войска совершили массированную атаку на украинские города. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 43 вражеских цели.
Также мы писали, что в результате обстрела на объекте критической инфраструктуры во Львовской области возник пожар.
Кроме того, в Киеве обломки российских ракет рухнули на территории жилой застройки и лесничества.
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