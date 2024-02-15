В Україні лунає повітряна тривога — кому загрожують балістичні ракети

Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ

В Україні сьогодні ввечері, 15 лютого, оголошено повітряну тривогу. Попередження про загрозу від балістичних ракет оголошено для Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

Як повідомляється, існують ризики запуску наземних балістичних ракет.

Джерело: Telegram

Станом на 20:18 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки, на його думку, росіяни будуть мститися за знищення БДК "Цезар Куніков".

Водночас сирени лунали й сьогодні вдень через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 з нижньоновгородського аеродрому "Саваслейка".