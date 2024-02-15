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В Україні лунає повітряна тривога — кому загрожують балістичні ракети

15 лютого 2024 20:11
оновлено: 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні лунає повітряна тривога — кому загрожують балістичні ракети
Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні сьогодні ввечері, 15 лютого, оголошено повітряну тривогу. Попередження про загрозу від балістичних ракет оголошено для Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

Як повідомляється, існують ризики запуску наземних балістичних ракет.

В Україні лунає повітряна тривога — кому загрожують балістичні ракети
Джерело: Telegram

Станом на 20:18 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Україні лунає повітряна тривога — кому загрожують балістичні ракети
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки, на його думку, росіяни будуть мститися за знищення БДК "Цезар Куніков".

Водночас сирени лунали й сьогодні вдень через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 з нижньоновгородського аеродрому "Саваслейка". 

Україна
Харківська область
Донецька область
Запорізька область
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Черкаська область
повітряна тривога
ракети

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