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В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты

15 февраля 2024 20:11
обновлено: 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты
Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине сегодня вечером, 15 февраля, объявлена воздушная тревога. Предупреждение об угрозе баллистических ракет объявлено для Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

Как сообщается, существуют риски запуска наземных баллистических ракет.

В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты
Источник: Telegram

По состоянию на 20:18 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

В то же время сирены доносились и сегодня днем из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".

Украина
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
Кировоградская область
Полтавская область
Черкасская область
воздушная тревога
ракеты

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