В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты

Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ

В Украине сегодня вечером, 15 февраля, объявлена воздушная тревога. Предупреждение об угрозе баллистических ракет объявлено для Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

Как сообщается, существуют риски запуска наземных баллистических ракет.

Источник: Telegram

По состоянию на 20:18 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

В то же время сирены доносились и сегодня днем из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".