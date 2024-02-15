В Украине раздается воздушная тревога — кому угрожают баллистические ракеты
В Украине сегодня вечером, 15 февраля, объявлена воздушная тревога. Предупреждение об угрозе баллистических ракет объявлено для Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, существуют риски запуска наземных баллистических ракет.
По состоянию на 20:18 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".
В то же время сирены доносились и сегодня днем из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".
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